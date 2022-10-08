Армія України продовжує тримати під вогневим контролем ворожі об'єкти логістики.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження понад 20 місць зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів й двох пунктів управління.

У районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили супротивник втратив близько 85 осіб пораненими, йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06.00.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 30 ударів.

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"Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери", - мовиться у дописі.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби окупантів.

"Противник активно залучає БПЛА різних типів для ведення розвідки та завдання ударів. Минулої доби наші захисники на різних напрямках збили вісім БпЛА: п'ять типу "Орлан-10" та три типу "Shahed -136", - зазначили у Генштабі.

Крім того, зауважується, що ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем об'єкти логістики окупантів та артерії їх постачання.

"За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу противника. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога, 5 жовтня поточного року, поблизу населеного пункту Кінські Роздори", - мовиться у дописі.

Контрнаступ України 2022 - це треба знати

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Пізніше стало відомо, що деокуповано майже всю Харківщину.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня розповів, що за тиждень наші воїни звільнили від супротивників десятки населених пунктів.

6 жовтня повідомлялося, що ЗСУ на півдні ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами й багато ворожого озброєння й техніки.

В Україні станом на 7 жовтня вже знищили 61 680 супротивників.

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