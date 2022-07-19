Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій.

З початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Великобританії.

Зазначається, що Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені чисельністю близько 150 000 осіб.

"Останніми тижнями Росія часто оперувала угрупованнями розміром з роту - приблизно по 100 осіб, проводячи наступальні операції в одному секторі одночасно. Окрім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою між розгортанням резервів на Донбасі чи захистом від українських контратак у південно-західному напрямку Херсона", - йдеться у повідомленні.

Оголошена найближча політична мета Росії – захоплення всієї Донецької області.

"Незважаючи на те, що Росія все ще може досягти подальших територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, у військових частинах РФ, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби уникнути відправки на війну.

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