Більша частина людей виїхала – це три чверті населення Донецької області.

З Донецької області в середньому за добу евакуюють 600-700 осіб.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Евакуація триває планово, більша частина людей виїхала – це три чверті області... В середньому 600-700 осіб за добу", - зазначив Кириленко.

Він зауважив, що водночас в Донецькій області не зупиняється робота з підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Який буде в більшості практично 100% без газу. Не скажу, що ми не вживаємо додаткових заходів, щоб газопостачання можливо в подальшому було відновлено. Але тим газогоном, який іде – це на стиках Харківської та Донецької області – він перебитий, і це активна зона бойових дій, просто нереально і неможливо забезпечити...Тому осінньо-зимовий період буде без газу, з пошуком альтернативи, з мінімальною кількістю людей для збереження їм здоров’я та життя, як від постійних обстрілів, так і від холодів та тих небезпек, що будуть нести прилади для обігріву, якщо вони будуть встановлені людьми в багатоквартирних будинках",- сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей виїжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від евакуації у письмовому вигляді.

За словами Верещук, наступною для евакуації може стати Запорізька область.

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