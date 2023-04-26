Четверо постраждалих унаслідок ворожого обстрілу госпіталізовані.

Унаслідок ракетного удару по Куп'янську Харківської області загинуло дві жінки, 10 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначає, що протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.

"За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані, ще шість мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", - зазначає Синєгубов.

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Ворожий обстріл Куп'янська - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 квітня, ворог завдав удару по місту Куп‘янськ на Харківщині, влучивши у будівлю краєзнавчого музею.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу загинула працівниця музею, ще десятьох людей поранено.

Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав удару по музею ракетами С-300. Він зауважив, що ще одна людина може перебувати під завалами. Далі повідомлялося, що знайдено тіло ще однієї жінки.

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