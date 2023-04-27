Відомості щодо потерпілих унаслідок ворожого удару уточнюються.

Росіяни у четверг зранку, 27 квітня, завдали удар з артилерії по селу Липці Харківської області.

Супротивник поцілив у житлову забудову, відомості щодо потерпілих встановлюються, на місті працюють співробітники екстрених служб, повідомив у Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову", - зазначив чиновник.

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Ворожі обстріли Харківської області - зараз це варто знати

Супротивники вже не раз били по регіону з різного озброєння, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, 25 квітня супротивники завдали удару по місту Куп‘янськ та поцілили у будівлю краєзнавчого музею. Унаслідок ворожого удару загинули жінки, яким було 54 та 57 років, а також постраждали 10 осіб (четверго з них - госпіталізовані).

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