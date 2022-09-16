Українці окремо згадували про військовослужбовців з Бурятії, які виносили з будинків місцевих все, що можна було винести.

Коли росіяни прийшли, то вкрали всю їжу з магазинів і будинків, розповіли жителі деокупованого села Вербівка, розташованого в декількох кілометрах від Балаклії Харківської області.

Про те, як пройшли півроку російської окупації в селі дізналися журналісти видання "Громадське".

"Жилося нам дуже важко, - поділилася 62-річна Ольга. - Усі, хто тут був, працювали під кулями в городах. Нам навіть говорили, що у нас жінки-камікадзе: по них стріляють, а вони в городах стоять. Щоб мати картоплину і не померти від голоду".

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Ситуацію погіршувало те, що пенсіонери півроку не отримували пенсії і город для багатьох був єдиним джерелом їжі. "Коли росіяни прийшли, то вкрали всю їжу з магазинів і будинків, де лазили. І вбили всіх тварин з ферми", - розповіла місцева мешканка Ольга Панченко.

"Півроку спали в підвалах, не роздягаючись, в светрах і куртках, тому що прильоти. Це не життя було, а мука", - поскаржилася 70-річна Надія.

Як пише видання, про російських військових місцеві жителі говорять неохоче - деякі з роздратуванням, а хтось зі сльозами. "Приїхали сюди, ми їх запитуємо: "що ви тут забули?" А вони кажуть: "Нам Путін пообіцяв будинок і два раби кожному". Хоч би мати його в купелі втопила, Путіна цього, у нього з головою щось робиться",-сказала 72 - річна Надія.

70-річна Наталя згадує, що вперше зустрілася з російськими солдатами, коли вони прийшли в її будинок, впевнені, що в ньому ховають зброю. Жінка розповіла, що військових дуже здивували умови, в яких живуть селяни: "у нас запитували: "Це місто?" Зайшов, а у нас в будинку і вода, і туалет, як в містах. Вони говорили, що сім'ї свої сюди привезуть".

Жителі Вербівки розповіли і про те, як російські військові затримували людей. За словами 67-річного Василя, військові наділи йому мішок на голову і відвезли в невідомому напрямку. Вони погрожували вбити його, звинувативши в тому, що його зять допомагав ЗСУ. Василь показав журналістам шрам від мотузки, якою йому зв'язували руки.

У самій Балаклії ситуація була схожою - брак їжі, затримання, мародерство. Жителі міста зазначили, що окупацію їм вдалося пережити завдяки місцевим фермерам.

"Гуманітарка була дуже убога. Три-чотири баночки консервів в три тижні. По кілограму крупи трьох видів. Півхлібини на тиждень. Ось те, що ми отримували. Купити грошей не було, оскільки ніде заробити. На ринку було багато всього, але ціни — в два-три рази вищі за довоєнні. Я вважаю, що я і мої знайомі вижили завдяки молоку, яке дуже дешеве, а іноді його безкоштовно роздавали місцеві фермери", - розповів місцевий житель Олег.

58-річна Наталя зазначила, що востаннє росіяни на одну людину видавали пачку макаронів, банку згущеного молока, банку скумбрії і тушонку. "А потім ще сказали, що ми дюже багато харчуємося", - поскаржилася вона.

Мародерство в Балаклії, за словами місцевих жителів, було повсюдним. Марина розповіла, що росіяни розграбували всі магазини. Вона окремо згадала військовослужбовців з Бурятії, які виносили з будинків все, що можна було винести. Про те ж саме розповіла Олена, завуч школи в селі Вербівка. За її словами, у жителів забирали машини, а з будівлі школи росіяни вивезли комп'ютерну техніку і навіть лінолеум. Надія розповіла, що російські військові "були злі", і теж окремо згадала солдатів з Бурятії, які "заходили в будинки і витягали все, що можна".

За словами жителів Балаклії, в одній з поліцейських дільниць міста росіяни катували затриманих. "Деяких відпустили, а деяких ми з тих пір і не бачили", - розповіла Олена. Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов додав: "Рашисти могли в будь-який час захопити будь-яку людину і посадити до себе у в'язницю. Це майже як Освенцім, організований рашистами в цьому місці".

Про умови утримання затриманих журналістам розповів житель Балаклії Артем, який провів у полоні понад 40 днів: "Годували двічі на день. Кашею без солі. Ну, іноді в обід траплявся суп, якщо солдати не доїли. Це таке свято було. І то бувало, що на камеру закинуть залишки супу: тарілку або дві. По три ложки по колу пустили на всіх, ну і все". У туалет затриманих водили два рази на день - вранці і ввечері.

"Громадське" пише, що в поліцейському відділку людей били і катували струмом, над ними знущалися, стріляючи в стіну над головою. "У нас є інформація, точно підтверджена, про одного цивільного, якого тут вбили. У дворі його передали ритуальній службі і відвезли. Його поховали на кладовищі", - розповів Болвінов.

Коли росіяни відступали з Балаклії, вони залишили людей замкненими в поліцейській дільниці. Їм довелося розбити вікно, через яке вибрався один із затриманих. Потім він зумів відкрити інші камери.

Як повідомляв УНІАН, Балаклія стала першим містом, з якого почався великий контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Офіційно про звільнення Балаклії повідомив президент Володимир Зеленський 8 вересня.

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