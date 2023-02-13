На місці події утворилася тиснява через чергу.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську "міліція" пострілами розігнала пенсіонерів, які хотіли отримати виплати.

Як повідомляється у Telegram-каналі Бердянської міської військової адміністрації, через заборону гривні люди вимушені отримувати рублі. Оскільки налагодженої системи немає, місцевим мешканцям доводиться днями стояти в чергах, щоб отримати виплати чи сплатити за послуги.

Інцидент стався у поштовому відділенні на вулиці Довганюка. Пенсіонери з півночі займали чергу, щоб отримати виплати у розмірі в 10 тисяч рублів. Вже вранці там утворилася тиснява і люди виламали двері поштового відділення.

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"У підсумку приїхала так звана "міліція" і почала розганяти пенсіонерів пострілами в повітря. Росіяни звикли, що до них держава ставиться, як до худоби, і намагаються влаштувати таку ж систему на тимчасово зайнятих територіях. Вони не розуміють, що Україна не Росія, у нас люди звикли боротися за своє", - відзначили у МВА.

Бердянськ в окупації

Як відомо, російські загарбницькі війська увійшли в Бердянськ 27 лютого 2022 року. Місцеві мешканці виходили на протести проти окупації та закликали російську армію повертатися додому.

У квітні самопроголошений мер Бердянська призначив своїм "заступником" чоловіка, який працював двірником у КП "Бердянськекотранс".

В окупованому місті є українські партизани. Повідомлялося, що вони підірвали колаборанта з місцевого ДАІ, а також залишили казарми окупантів без світла.

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