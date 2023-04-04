Супротивник може запустити з Чорного моря десятки "Калібрів".

У Чорному морі російські загарбники збільшили своє угруповання до 11 кораблів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України у вівторок, 4 квітня. Як зазначається, станом на 12:00 ворог збільшив корабельне угруповання.

Зокрема, у Чорному морі на бойове чергування виведено один підводний ракетоносій та два надводних. Загальний потенційно можливий залп - 20 крилатих ракет типу "Калібр".

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Ситуація в Чорному морі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 4 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 7 ворожих кораблів, зокрема, 3 носії "Калібрів".

3 квітня командування Військово-морських сил ЗСУ повідомляло, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися п’ять ворожих кораблів, у тому числі два носії ракет "Калібр". Загальний залп становив до 12 ракет.

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