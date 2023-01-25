Кінологи із собаками майже добу не відходили від будинку, у який влучила ракета РФ.

Керівник пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарес" Лариса Борисенко розповіла про пошук жертв під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, цілу секцію якої було зруйновано 14 січня внаслідок влучання російської ракети.

Як повідомила Борисенко під час брифінгу в Медіацентрі "Одеса - Україна", кінологи відразу зрозуміли, що в зоні обвалення живих людей немає. "Ми почали працювати на місці о 18:30 і 22 години не відходили від завалу. Весь час чекали, що нас покличуть представники ДСНС, і ми будемо вказувати нові локації (для подальшого розбору завалу - УНІАН)", - зазначила вона.

"На жаль, після першого огляду завалу ми вже розуміли, що в зоні обрушення живих людей немає", - розповіла кінолог.

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За її словами, надалі це припущення було підтверджено: за весь час, коли рятувальники працювали в місцях, вказаних пошуковими собаками, знаходили лише тіла загиблих людей чи їх рештки.

Борисенко додала, що цей цивільний кінологічний загін залучає до участі в пошуково-рятувальних операціях Державна служба з надзвичайних ситуацій, Збройні сили, поліція. "Ми займаємося як пошуком живих людей, так і пошуком тіл та останків на всій території України", - сказала вона і додала, що в загоні працюють дев’ять універсальних собак, які навчені шукати живих людей, тіла та рештки. Ще п’ять собак шукають тільки живих.

Також Борисенко розповіла, що кінологічний загін залучають і до пошуку тіл ліквідованих російських військових, які потім "йдуть на обмін".

Трагічний обстріл Дніпра росіянами - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали понад тисяча осіб. Загинули 46 людей, ще десятки осіб - травмовані. У будинку повністю зруйновано одну з секцій. Повідомлялося про пошкодження понад 230 квартир.

Росіяни вдарили по будинку ракетою Х-22, яку спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й російський гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

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