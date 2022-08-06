Мешканців Донецької області закликають виїхати до безпечніших регіонів.

Цієї ночі російські окупанти вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку і завдали ударів по містах у відносному тилу.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, після опівночі загарбники двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів і заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом вони пошкодили школу, ніхто не постраждав.

Кириленко розповів, що ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд з магазином. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.

Також ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка.

Під російські обстріли потрапила і Дружківка – пошкоджено 5 житлових будинків.

"Росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно! Закликаю всіх виїхати до більш безпечних регіонів України", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 серпня, російські загарбники вбили 5 мирних жителів Донеччини, ще 14 людей дістали поранення.

29 липня уряд створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Влада ввела обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів регіону перед початком опалювального сезону.

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