Кількість осіб, які тимчасово виїжджають з Донецької області, збільшилася, зазначили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Ситуація на Донеччині складна та буде загострюватися.

Місцевим мешканцям варто продовжувати евакуйовуватись, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, ситуація на території області з початку повномасштабної війни незмінна - тривають постійні обстріли вздовж лінії розмежування.

"Ми розуміємо, яка складна ситуація, і вона буде тільки загострюватися, враховуючи те скупчення, яке відбувається з півдня та півночі", - сказав голова ОВА.

Він додав, що кількість осіб, які тимчасово виїжджають з області, зросла.

Кириленко закликав місцевих мешканців продовжувати евакуацію з області, щоб військові могли сконцентруватися на захисті області, а не цивільного населення.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Маріуполь, Київ, Харків, Херсон, Суми, Чернігів та Миколаїв.

Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко говорив, що станом на 21 березня кількість жертв серед мирного населення в Маріуполі становить понад 3 тисячі осіб.

У Маріуполі станом на 4 квітня тривали вуличні бої, російські загарбницькі війська завдали по місту вісім авіаударів.

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