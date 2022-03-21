Водночас він уточнив, що ніхто не може сказати точну кількість загиблих, бо людей ховають у братських могилах, без імен.

Російські загарбники продовжують відкривати вогонь по мирному населенню Маріуполя. Станом на 21 березня кількість жертв становить більш ніж 3 тисячі людей.

Про жертв російської агресії в Маріуполі розповів командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко у коментарі CNN, йдеться в Telegram-каналі полку.

"Кількість жертв серед мирного населення зростає щоденно, наразі (станом на 21 березня) становить більш ніж 3 тисячі", – зазначив Прокопенко.

Водночас він уточнив, що ніхто не може сказати точну кількість загиблих, бо людей ховають у братських могилах, без імен.

"Багато тіл лишаються на вулицях без поховання. Деякі люди залишаються під завалами, похоронені заживо", – додав командир полку.

За словами Прокопенка, українські захисники намагаються допомагати мирним жителям водою та продуктами, однак цього недостатньо. Крім того, у Маріуполі для людей немає безпечних місць, адже ракети ворога б'ють по будинках, "вбиваючи людей у їхніх ліжках".

Нагадаємо, в "Азові" повідомили, що за добу 20 березня бійці полку знищили 2 танки ворога, а також 17 окупантів. Крім того, українські захисники потопили російський катер проєкту "Раптор".

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