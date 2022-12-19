За словами радника мера Маріуполя, люди намагаються "перейти від виживання до життя".

Мешканці півночі Донецької області та Донецька тікають до Росії через відсутність базових умов життя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, затор на в’їзд в Маріуполь з Донецького напрямку розтягнувся на 5 кілометрів.

"Біжуть не від війни та бойових дій. Біжуть від відсутності води. Електрики. Тепла. Від базових умових життя. В намаганні перейти від виживання до життя. Ось він, наслідок Росії. Прямй та беззаперечний. Руїна. Суцільна руїна", - написав він.

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Андрющенко додав, що мешканці зруйнованого Маріуполя теж почали бігство від "Холодомору".

"Затор від с. Безіменне до кордону з московією понад 30 км. Легкових автівок. Від 10 годин очікування в полі заради виживання. Лють. Просто Лють", - додав він.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що на окупований Донецьк чекає справжня гуманітарна катастрофа.

За словами Андрющенка, наразі лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням.

У листопаді міськрада окупованого міста повідомляла, що у Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей.

За даними центру опору, у Макіївці російські загарбники роздавали повістки у чергах за водою - там було відсутнє централізоване водопостачання.

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