Мешканці півночі Донецької області та Донецька тікають до Росії через відсутність базових умов життя.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, затор на в’їзд в Маріуполь з Донецького напрямку розтягнувся на 5 кілометрів.
"Біжуть не від війни та бойових дій. Біжуть від відсутності води. Електрики. Тепла. Від базових умових життя. В намаганні перейти від виживання до життя. Ось він, наслідок Росії. Прямй та беззаперечний. Руїна. Суцільна руїна", - написав він.
Андрющенко додав, що мешканці зруйнованого Маріуполя теж почали бігство від "Холодомору".
"Затор від с. Безіменне до кордону з московією понад 30 км. Легкових автівок. Від 10 годин очікування в полі заради виживання. Лють. Просто Лють", - додав він.
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Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що на окупований Донецьк чекає справжня гуманітарна катастрофа.
За словами Андрющенка, наразі лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням.
У листопаді міськрада окупованого міста повідомляла, що у Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей.
За даними центру опору, у Макіївці російські загарбники роздавали повістки у чергах за водою - там було відсутнє централізоване водопостачання.