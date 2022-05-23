З численними кульовими пораненнями чоловіка ушпиталили до міської лікарні Енергодара.

Російські окупанти увірвалися до оселі співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із численними кульовими пораненнями чоловіка ушпиталили до міської лікарні Енергодара, наразі лікарі борються за його життя.

"Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголосили в "Енергоатомі".

Раніше російські військові заборонили керівникам Запорізької електростанції виїжджати з міста, навіть у службових справах.

Як писав УНІАН, вранці в неділю, 22 травня, в тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де живе "голова військової адміністрації" окупантів - колабораціоніст Андрій Шевчик.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, тому вважають, що партизани чекали саме колаборанта і вдарили точно і прицільно саме по ньому. Зрадник і його охоронці доставлені в лікарню з травмами різного ступеня

За інформацією міського голови Енергодара Дмитра Орлова, після огляду у постраждалих були численні опіки, пошкодження уламками вибухового пристрою м'яких тканин, струс головного мозку, і у Шевчика навіть перелом ключиці",

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