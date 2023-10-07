Розгорнуті на цій ділянці російські сили, ймовірно, залишаються в бою неефективним.

Цього тижня російські війська відновили наступ поблизу Куп’янська Харківської області. Однак більшість російських сил, які розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються в бою неефективним, констатують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Відновлення російських наступальних операцій під Куп’янськом, можливо, за участю підрозділів 25-ї загальновійськової армії, ймовірно, має на меті відвернути увагу України від інших ділянок фронту на півдні України. Однак раніше в ISW оцінювали, що 25-й ЗВА було поспішно розгорнуто до передбачуваної дати розгортання в грудні 2023 року та, ймовірно, вона має серйозну нестачу персоналу, погану підготовку або те й інше", – йдеться в звіті.

Ситуація на Куп’янському напрямку - останні новини

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

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Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація важча і динамічніша, ніж на Бахмутському. За його словами, тут зосереджено понад 110 тисяч особового складу російських загарбників, також 1085 їхніх танків.

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