Вчора рятувальники з-під завалів будівель у Харкові врятували чотири людини, вилучили з-під уламків будівельних конструкцій двох загиблих.

У Харкові ворожими снарядами вночі зруйнована школа, постраждала одна людина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Вночі, близько 03:00, ворожі снаряди потрапили в одну з Харківський шкіл. Зруйнована триповерхова частина будівлі на площі 800 кв. м. Постраждала 1 людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС не припиняли ліквідовувати наслідки повітряних бомбардувань та артобстрілів житлових кварталів Харкова. В умовах війни вони здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж та розбирання завалів зруйнованих будівель, спричинених ворожими обстрілами.

На сьогодні ще тривають аварійно-рятувальні роботи у чотирьох районах Харкова.

"За минулу добу додалась ще одна "гаряча точка" на мапі Харкова. В результаті артилерійського удару по багатоповерхівкам у Немишлянському районі Харкова сталось руйнування декількох квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, а також їх загоряння. Рятувальники загасили пожежу на загальній площі біля 200 кв. м., провели евакуацію людей, а також дістали з-під завалу тіло загиблого", - зазначається у повідомленні.

Загалом учора рятувальники врятували з-під завалів 4 людей, відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих.

Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих будівель за весь час війни вдалось врятувати 189 людей.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Київ: внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено дві житлові багатоповерхівки.

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