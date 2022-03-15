Пошуки тривали майже три дні.

Після обстрілу школи в с. Зелений Гай на Миколаївщині з-під завалів дістали 3 постраждалих та тіла 7 загиблих людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у своєму Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням, завершено роботи з ліквідації наслідків руйнування будівлі школи в с. Зелений Гай Шевченківської територіальної громади, яке сталося внаслідок ворожого авіаобстрілу з боку окупантів 13 березня о 07:40.

"Станом на 13:00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники ГУ ДСНС України у Миколаївській області деблокували 3 постраждалих та тіла 7 загиблих людей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС для ліквідації наслідків залучалось 4 одиниці техніки та 20 осіб.

Як повідомляв УНІАН, керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім розповів, що в обороні Миколаєва планують застосувати нові підходи.

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