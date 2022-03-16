Відомо про двох постраждалих.

У Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено дві житлові багатоповерхівки.

Згідно з повідомленням Головного управління ДСНС у м. Києві, 16 березня о 06:16 надійшло повідомлення про обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що в результаті попадання осколків снаряда в житловий будинок стався обвал будинку на 12-му і технічному поверхах, а також частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники евакуюють мешканців з будинку та ліквідують окремі осередки пожежі.

На місці задіяно 8 одиниць техніки, а також 35 рятувальників. Вже відомо про двох постраждалих, евакуйовано 35 осіб.

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