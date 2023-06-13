Також поранено 76-річну жінку.

Російські окупанти продовжують криваві обстріли Херсонщини. Чергового артилерійського удару зазнала Білозерка, він припав на подвір’я місцевої церкви, внаслідок чого загинув священник.

Як повідомив керівник Офісу президент України Андрій Єрмак, загиблому було 72 роки.

"Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника… Також поранення отримала 76-річна жінка", - зазначив він.

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За словами Єрмака, внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

У Херсонській облпрокуратурі повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу. За даними слідства, обстріл стався близько 11:40.

"Ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано. Кількість травмованих уточнюється", - додали у прокуратурі.

Ситуація на Херсонщині - що треба знати

Незважаючи на те, що через затоплення своїх позицій внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС росіянам довелося відступити на 5-15 кілометрів, вони продовжують обстрілювати підконтрольну Україні Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню та з авіації. Дещо ускладнилися можливості окупантів здійснювати обстріли з мінометів через меншу дальність цього озброєння.

З 11 по 12 червня окупанти вбили трьох і поранили 12 українських громадян. Минулої доби противник здійснив 39 обстрілів, поціливши у житлові квартали, заклад дошкільної освіти та будівлю магазину. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення. Ще двоє мешканців Херсона загинуло внаслідок підтоплення території після російського теракту.

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