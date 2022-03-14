Колихаєв закликав підтримувати місто в пристойному стані.

Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, що відбувається в захопленому російськими військами місті.

На своїй сторінці в Facebook чиновник написав, що завтра в Херсоні відкривається крита частина Центрального ринку.

"Продають власну продукцію, за місця платити не будуть, з підприємців буде стягуватися мінімальний платіж - на охорону і прибирання. Дякуємо дирекції ринку за можливість для херсонців торгувати-купувати. Початок - це вже половина великої справи", - написав він.

За словами Колихаєва, в місті намагаються запустити транспорт і прибирання вулиць.

"Знову прошу вас згадати, в яких умовах ми зараз живемо, і допомагати нам підтримувати місто в пристойному стані: сміття сортуємо, мотлох на вулиці не виносимо, за системами доглядаємо", - звернувся він до городян.

Як повідомляв УНІАН, напередодні херсонці вийшли на мітинг під дулами російських автоматів.

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