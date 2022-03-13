Херсонці назвали окупантів вбивцями та вимагають піти з міста / фото REUTERS
Неозброєні жителі Херсону вийшли на мітинг проти російської окупації міста. Люди скандували "Херсон - це Україна" та вимагали, щоб окупанти негайно пішли з міста.
Відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів.
На кадрах видно, як херсонці крокують вдовж колони окупантів. Загарбники наставили автомати на неозброєних херсонців, але це їх не злякало.
Учасники протесту скандували "Херсон - це Україна", а також вимагали негайно звільнити місто.
"Асвабадітєлі, що ви тут робите? Вбивці, йдіть додому", - кричали херсонці.
Водночас окупанти мовчки спостерігали за протестувальниками, прикриваючи обличчя.