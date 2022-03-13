Сміливі херсонці вийшли на мітинг проти російської окупації та під дулами автоматів назвали загарбників вбивцями.

Неозброєні жителі Херсону вийшли на мітинг проти російської окупації міста. Люди скандували "Херсон - це Україна" та вимагали, щоб окупанти негайно пішли з міста.

Відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів.

На кадрах видно, як херсонці крокують вдовж колони окупантів. Загарбники наставили автомати на неозброєних херсонців, але це їх не злякало.

Учасники протесту скандували "Херсон - це Україна", а також вимагали негайно звільнити місто.

"Асвабадітєлі, що ви тут робите? Вбивці, йдіть додому", - кричали херсонці.

Водночас окупанти мовчки спостерігали за протестувальниками, прикриваючи обличчя.

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