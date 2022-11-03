Це дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.

Російські загарбники відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення через Арабатську стрілку з окупованого Криму до окупованої Херсонщини.

Зокрема, впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення.

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"Наразі військовими РФ активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рви. Після початку збройної агресії інженерні підрозділи збройних сил РФ відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км", - заявили у розвідці.

Ситуація у Херсонській області

Херсон знаходиться в окупації з 1 березня. Після початку контрнаступу української армії, росіяни почали вивозити з області матеріальні цінності та оголосили про "евакуацію" людей.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росіяни влаштували інформаційну операцію про нібито "втечу" з Херсона.

За даними Генерального штабу, російські загарбницькі війська проводять заходи зі зміцнення оборони Херсона.

Сьогодні радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники тотально посилюють фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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