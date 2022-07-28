Українські воїни планують у Херсоні дружненько поховати супротивників, поділилися в Офісі президента.

Російська Федерація вже протягом декількох діб дуже активно перекидає війська в захоплений Херсон.

Українські воїни планують всіх супротивників дружненько поховати в Херсоні, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович російській журналістці Юлії Латиніній під час ефіру на її YouTube-канал.

"...Війська туди перекидаються п'яту добу (станом на 27 липня - Ред.), ...дуже активно перекидаються, де ми їх і плануємо поховати всіх дружненько", - сказав співрозмовник.

Журналіста запитала, а чи не перекидає РФ війська у стратегічну пастку?

"...так, і це дуже добре. Вони зробили стратегічну помилку в цій війні, нарешті, ...але першою стратегічною був... взагалі початок цієї війни. А другу вони зробили, коли прийняли ось це рішення...", - заявив радник очільника ОП.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ навіть не назвала війну війною, а стверджувала, що почала "спецоперацію" для "демілітаризації" та "денацифікації".

Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів в Херсонській області, в тому числі - обласний центр.

27 липня Олексій Арестович розповів, що окупація регіону "висить" на трьох мостах - Каховському, Дар'ївському та залізничному.

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