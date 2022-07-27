Вороги пересуваються Каховською дамбою, зазначив радник глави Офісу президента.

Окупація Херсонської області росіянами "висить" на трьох мостах.

Супротивники, зокрема, пересуваються по залізничному мосту і Каховській дамбі, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live".

"Вони (окупанти - Ред.) йдуть по Каховській дамбі, вони йдуть по залізничному мосту, і вони кинули понтон через Інгулець, тому що в Дар'ївці пошкодили міст. Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар'ївському", - заявив співрозмовник.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні України, зокрема - Херсон.

Збройні сили України давали гідну відсіч окупантам - на нашій території станом на 27 липня вже знищили понад 40 тисяч супротивників.

26 липня мер захопленого Мелітополя Іван Федоров поділився, що противники готувалися до можливого контрнаступу ЗСУ - перекинули у бік Херсона понад 70 одиниць військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: