На території деокупованого міста працюють біля 200 поліцейських.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що у звільненому від російських окупантів Херсоні та біля міста встановили українські блокпости.

Як повідомили в пресс-службі Нацполіції, на території деокупованого міста працює біля 200 поліцейських.

За словами Клименка, головною небезпекою зараз є масове замінування Херсона. Він зазначив, що 12 листопада під час розмінування адмінбудівлі було поранено одного з поліцейських саперів.

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"Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям", – наголосив Клименко.

Водночас мешканців Херсона, які виїхали з міста, правоохоронці закликали не повертатися додому до завершення стабілізаційних заходів.

Звільнення Херсона

11 листопада 2022 року Сили оборони зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з першого дня вторгення Росії в Україну.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові зможуть завдавати ударів із HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму. Водночас генерал прогнозує звільнення Мелітополя і Маріуполя вже цієї зими.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що внаслідок виходу на правий берег Дніпра на Херсонщині українські сили оборони отримали політичні, військові та моральні переваги. За його словами, у військовому сенсі перевага полягає в отриманні вогневого контролю над низкою територій.

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