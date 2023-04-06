Поранених госпіталізували до найбижчого медзакладу, а після надання невідкладної допомоги направлять до Херсона.

На Херсонщині російські окупанти обстріляли село Зміївка Бериславської громади, поранено чотирьох цивільних людей.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, вибухівку загарбники скинули за допомогою безпілотника.

"Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо місцевих жителів. Їх госпіталізували до найближчого медзакладу", - зазначив посадовець.

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Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до Херсона.

Ситуація в Херсонській області

РОсйські окупанти постійно обстрілюють підконтрольну Україні територію. Внаслідок ударів страждає інфраструктура та гинуть люди. ак, 24 березня російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Крім того відомо, що росіяни готуються до ймовірного контрнаступу ЗСУ. Вони зводять додаткові лінії оборони на лівому березі Херсонської області.

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