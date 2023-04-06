Протягом дня російські військові завдали суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок.

На Херсонщині російські окупаційні війська закидають вибухівку просто в скупчення цивільного населення.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", окупанти продовжують застосовувати тактику терору цивільного населення, атакуючи прифронтові території. Зокрема, завдають авіаційних ударів керованими авіабомбами.

"Також ворог продовжує закидати вибухівку розвідувальними дронами. Просто в скупчення людей", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними військових, на окремих напрямках триває також робота ворожої артилерії. Протягом дня завдано суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок. Повідомлялося про поранення сімох місцевих жителів.

Обстріли Херсонщини

Увечері 6 квітня російські окупанти вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами. Внаслідок атаки поранені семеро людей.

Також російські загарбники завдали удару по селу Зміївка Бериславської громади. Окупанти скинули вибухівку за допомогою безпілотника, поранено кілька людей.

Протягом доби 5 квітня росіяни обстріляли Херсонщину 42 рази. Зокрема, Херсон ворог атакував 9 разів.

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