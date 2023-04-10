За цей час окупанти випустили майже тисячу снарядів.

За вихідні російська армія 149 разів атакувала Херсонську область з різних видів озброєння.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

"За ці вихідні, 8 і 9 квітня, російська армія 149 разів атакувала Херсонщину, випустили майже тисячу снарядів, гатили з різного озброєння. Херсон атакували 11 разів", – розповів він.

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Разом з тим, за його словами, сьогодні зранку росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, в лікарні пошкоджено вікна. Проте серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Актуальна ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 9 квітня, російські окупанти 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши по її території 360 снарядів, 17 з них влучили по Херсону.

Зокрема ввечері 9 квітня росіяни атакували керованими авіабомбами Бериславську громаду. Жертв і постраждалих унаслідок прильотів не було.

Також сьогодні стало відомо, що у Херсонську область повернулися 24 викрадені українські дитини. Волонтери заявили, що це була одна із найважчих рятувальних місій. Загарбники допитували дітей упродовж 13 годин.

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