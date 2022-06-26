У Херсонській області місцеві партизани та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

У Херсонський області російські окупанти стріляють один в одного.

Про це оперативне командування "Південь" Збройних сил України повідомляє у Facebook.

"На Херсонщині тривають бойові дії. Ворожі підрозділи не цураються гатити один по одному, аби швидше вшитися із зони активних дій та "списати" ураження колег на українських військових", - сказано у повідомленні.

При цьому практично всі населені пункти, через які протікає річка Інгулець, у скрутному становищі: зруйновані будинки, пошкоджені елеватори та інша виробнича, соціальна й дорожня інфраструктура. Узбережжя в багатьох місцях заміновано.

"Місцеві партизани та учасники руху спротиву все активніше протидіють колаборантам, внаслідок чого ті посилюють охорону, готуються до втечі в Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поінформував, що "видимі результати" контрнаступу підрозділів Збройних сил України в окупованому Росією Херсонському регіоні будуть помітні з серпня.

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