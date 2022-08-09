Захисники України завдали удари во військових об'єктах супротивника у двох районах Херсонської області.

У Херсонському районі Херсонської області України ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Град".

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За його даними, у Херсонському та Бериславському районах захисники України завдали удари по двох ворожих командних пунктах. Результати удару дорозвідують.

Раніше стало відомо, що 9 серпня українські артилеристи завдали удар по російських складах у місті Генічеськ - це райцентр Генічеського району, який знаходиться на адміністративному кордоні із захопленим РФ Кримом.

Нагадаємо, російські загарбники без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги обстрілювали військові та цивільні об’єкти й брали під контроль населені пункти, зокрема, у Херсонській області.

Українські воїни дають ворогам гідну відсіч. На нашій землі станом на 9 серпня вже знищили 42 640 супротивників та багато ворожого озброєння, у тому числі 964 артсистеми.

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