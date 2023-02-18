Супротивники поцілили, зокрема, у будівлю вищого навчального закладу.

За минулу добу, 18 лютого, російські окупанти 65 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок одна людина загинула і троє поранені.

Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. За інформацією Херсонської ОВА, окупанти вели вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Зокрема, Херсон російська армія атакувала 13 разів - снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, будівлю вищого навчального закладу.

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"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 3 мешканці області дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Росіяни відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережну, але залишили після себе дуже багато вибухонебезпечних предметів. 12 лютого стало відомо, що на ворожій міні підірвалася машина з мирними людьми, загинули дві особи.

Також супротивники постійно обстрілюють звільнені території, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

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