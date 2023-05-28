На столицю насувається друга хвиля ворожих БПЛА.

В ніч на 28 травня російські окупанти завдали масованого удару українським містам, зокрема, по Києву, із застосуванням дронів-камікадзе. Атака триває.

До 02:40 сили протиповітряної оборони вже знищили 20 ворожих безпілотників, що рухалися в напрямку столиці, сповістив міський голова Віталій Кличко.

"Сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів. Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", – попередив мер міста.

Відео дня

Внаслідок нічної атаки вже відомо про постраждалих та загиблого, руйнування в різних районах столиці.

Атака по Україні в ніч на 28 травня - що відомо

Після півночі в неділю, 28 травня, в областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Незабаром почали з’являтися повідомлення про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе. Повідомлялося про вибухи в Житомирській та Київській областях.

Представники влади інформували про роботу протиповітряної оборони (ППО) в Київській області та Києві.

Вибухи чули в різних районах столиці. Вже відомо про руйнування. Так, в Голосіївському районі спалахнула пожежа, в Печерському внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнув дах 9-ти поверхового будинку. У Соломʼянському районі уламки БПЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, через що спалахнула пожежа, та приміщення АЗС.

В Голосіївському районі постраждали троє осіб, одна загинула. В Солом'янському госпіталізували жінку 35-ти років, 41-річний чоловік загинув.