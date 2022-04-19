У центрі столиці України чоловік під час прогулянки помітив небезпечний предмет, зазначили в поліції.

В Печерському районі Києва днями чоловік помітив розтяжку та повідомив про це правоохоронцям.

Небезпечний предмет чоловік побачив під час прогулянки на вул. Госпітальна між складеним сухим гіллям, йдеться в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

"Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою, забезпечили охорону місця події та викликали саперів", - зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що рятувальники щодня працюють над тим, щоб знешкодити боєприпаси, якими вороги "всіяли" наше місто.

"…Ось чому ми вкотре просимо вас бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей та предметів", - підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавати удари по Києву та намагався його захопити. Супротивнику не вдалося захопити столицю України, у місті ловили ворожих диверсантів.

На початку квітня в ООН повідомляли, що українська держава стала однією з найзамінованіших у світі.

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