Супротивник у суботу в Луганській області обстріляв низку населених пунктів.

У суботу, 4 червня, в Луганській області російські окупанти завдали авіаудари з вертольотів Ка-52 в районах населених пунктів Мирна Долина та Гірське, зі штурмовиків Су-25 - по Устинівці, а з ракетного комплексу "Точка-У" - по Лисичанську.

Супротивник вчора з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстріляв Сєвєродонецьк, Устинівку, Лисичанськ, Тошківку й Врубівку, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у Лисичанську супротивник, зокрема, обстріляв будівлі пошти та поліції, а у Сєвєродонецьку - завод "Азот". Чиновник додав, що серед цивільних є жертва та постраждалі.

"…вчора зранку внаслідок обстрілів армією РФ у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону…", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Ворог спершу бомбардував військові об'єкти, а потім обстрілював і житло мирних людей, зокрема, в Луганській області, були жертви та постраждалі.

Пізніше окупанти пішли у наступ на сході нашої держави, "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк. Сергій Гайдай повідомив, що на захоплення міста Росія "кидає всі свої резерви".

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