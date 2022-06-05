Голова Луганської ОВА зазначив, що зараз Україна контролює близько половини Сєвєродонецька.

Російська армія "кидає всі свої резерви" на захоплення міста Сєвєродонецьк в Луганської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай в ефірі українського телебачення, пише CNN.

"Раніше їм вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відкинули їх... Росіяни зазнають великих втрат", - сказав Гайдай.

За його словами, російські окупанти намагаються знищити мости, "щоб ми не могли надати підкріплення нашим хлопцям, які перебувають у Сєвєродонецьку, які захищають Луганську область... Вони дійсно бояться, що успіх наших захисників буде розвиватися. І це може бути, якщо вчасно надати боєприпаси, зброю та підкріплення. Це перше, чого вони бояться".

Гайдай зазначив, що зараз Україна контролює близько половини Сєвєродонецька. За його словами, в районі складна гуманітарна ситуація.

"Наразі ми не можемо ні евакуювати людей, ні привезти гуманітарну допомогу, наприклад, у Сєвєродонецьк. Єдині місця, куди ми можемо доставити гуманітарні вантажі - харчові продукти, ліки - це Лисичанськ та Гірське. Навіть у Лисичанську нас обстрілюють, але ми продовжуємо щодня перевозити гуманітарні вантажі вантажівками. Можливо, ми навіть евакуюємо людей, але тихо, без розголосу, бо російська армія стріляє по евакуаційних автобусах", - сказав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Голова ВЦА міста Олександр Стрюк заявив, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

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