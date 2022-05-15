Плани супротивника розбиваються, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Російські окупанти у Луганській області планують наступати в районі Попасної, а також взяти в оточення чи повністю захопити Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час всеукраїнського телемарафону.

"Як і раніше, ворог планує зробити оточення, але сьогодні всі плани орків розбиваються. Що вдалося, те у них і буде називатися планом. Куди їм вдалося просунутися, там вони й будуть кричати, що був такий план", - заявив чиновник.

За його словами, "найімовірніше, плани наступу, які вони готують, в районі Попасної, і вони хочуть взяти в оточення або захопити Сєвєродонецьк".

"Але вже третій місяць вони не можуть пробитись з боку Рубіжного", - зазначив очільник ЛОВА.

"У них є певні успіхи, але тільки тоді, коли внаслідок щодобового обстрілу територій населених пунктів вони руйнують повністю села і потрохи просуваються по розвалинах, і це вони називають величезним успіхом", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти у низці областей, а потім атакував й цивільні. Зокрема, вороги не раз обстрілювали населені пункти в Луганській та Донецькій області.

15 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що окупанти готуються до того, щоб поновити наступ на Слов’янському напрямку.

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