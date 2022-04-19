В заручниках у супротивника опинилися люди, які не встигли виїхати, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Тисячі жителів Кремінної Луганської області, які не встигли виїхати, тепер перебувають в заручниках в окупантів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер перебувають в заручниках у росіян", - сказав голова ОВА.

За його словами, 19 квітня людей евакуюватимуть, однак у "режимі тиші" росіяни відмовили. Гайдай додав, що будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.

"В евакуації нам допоможуть сьогодні волонтери, поліція доставлятиме до автобусів літніх та маломобільних, а також людей з укриттів. Тому, коли побачите патрульних, не зволікайте - це шанс врятуватися. З кожним днем таких можливостей меншає", - закликав Гайдай.

Він додав, що тих, хто не погоджується "співпрацювати", росіяни вбивають на місці.

"Евакуюйтесь до безпечних регіонів України - вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, розв'яжуть інші побутові проблеми. Автобуси чекають", - звернувся він жителів зазначених населених пунктів.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої.

У цей же день секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що супротивник пробував прорвати нашу оборону майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.

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