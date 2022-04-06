Зафіксовано підвезення супротивнику нових сил, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

В Луганській області російську окупанти можуть через три-чотири дні намагатися йти в наступ.

Фіксується постійне підвезення нових ворожих сил, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (супротивника - Ред.), техніки і людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через три-чотири будуть намагатися проводити наступ", - сказав чиновник.

Голова ОВА додав, що захисники України "гостинно" зустрінуть непроханих гостей.

Нагадаємо, РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів, зокрема, обстрілював міста Луганської області.

6 квітня стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу Рубіжного загинула одна особа, а п'ять - отримали поранення.

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