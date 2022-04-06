В Луганській області російську окупанти можуть через три-чотири дні намагатися йти в наступ.
Фіксується постійне підвезення нових ворожих сил, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (супротивника - Ред.), техніки і людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через три-чотири будуть намагатися проводити наступ", - сказав чиновник.
Голова ОВА додав, що захисники України "гостинно" зустрінуть непроханих гостей.
Нагадаємо, РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивник спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів, зокрема, обстрілював міста Луганської області.
6 квітня стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу Рубіжного загинула одна особа, а п'ять - отримали поранення.