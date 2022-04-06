Ще сімох людей вдалося живими дістати з-під завалів.

Внаслідок ворожих обстрілів населеного пункту Рубіжне, що на Луганщині, загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Це наслідки учорашніх обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам. У старій частині Сєвєродонецька сталося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи", - повідомив він.

За його словами, під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро - отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.

"Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини", додав Гайдай.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Одесу, Житомир, Суми та Херсон. Українські війська давали гідну відсіч ворогові.

Наприкінці березня стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей й має проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі Збройних сил України вважають, що "відведенням" військ супротивник хоче створити помилкову ілюзію щодо відмови від задуму оточити Київ.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у зверненні, яке опубліковане 4 квітня у Facebook, що ворог відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.

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