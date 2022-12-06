За деякими даними, українські бійці мінуснули більше 20 росіян.

Збройні Сили України вдарили по гуртожитку в Алчевську, де розміщувалися російські військові. Окупанти визнали ліквідацію 10 осіб.

За даними журналіста Дениса Казанського, українська армія застосувала реактивні системи залпового вогню HIMARS. При цьому він вказав, що реальні втрати загарбників рази в два більше, ніж росіяни визнали, - понад 20 осіб.

У свою чергу так званий "мер" Алчевська Альберт Апшев заявив, що ЗСУ нібито вдарили по гуртожитках з біженцями і будівельника.

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"Ракетний удар припав по трьох гуртожитках Дондті (Донбаський державний інститут), в яких у нас також розміщені переселенці. У цих гуртожитках проживали і будівельники, які допомагали відновлювати Республіку після обстрілів українських збройних формувань", - поскаржився пособник Кремля.

Ситуація на Донбасі - що відомо

Російські загарбники зосередили свої сили на захопленні Донецької та Луганської областей. На цій території Уккраїни йдуть запеклі бої. Одним з найбільш складних напрямків залишається Бахмутське, але українська армія впевнено тримає позиції.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що російські окупанти поступово просуваються в районі Бахмута, але ще не оточили місто, ведуть наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька, але обороняються на лінії Сватове-Кремінна.

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