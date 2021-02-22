За даними СБУ, схрони заклали бойовики диверсійного угруповання, причетного до мінування кількох мостів у Луганській та Донецькій областях.

Служба безпеки України (СБУ) виявила на Луганщині два прихованих арсенали із засобами ураження, закладені диверсійними групами бойовиків у 2014 році.

Читайте такожНа Донеччині поліцейські виявили схрон зі зброєю та боєприпасами (фото)Про це повідомляє прес-центр СБУ. За оперативною інформацією, схрони заклали у 2014 році учасники незаконних збройних формувань, зокрема, бойовики диверсійного угруповання, причетного до мінування кількох мостів у Луганській та Донецькій областях.

Так, зі схрону, знайденого у покинутій будівлі неподалік скляного заводу у Лисичанську, правоохоронці вилучили: 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг, реактивну протитанкову гранату РПГ-18, електродетонатор, 7 артилерійських снарядів, 7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25, 14 бойових гранат різних модифікацій.

В іншому тайнику, облаштованому у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району, виявлено: 3 тротилові шашки загальною вагою понад кілограм, артилерійський снаряд калібру 152 мм, три гранати Ф-1, 500 набоїв різного калібру.

За обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Автор: Світлана Макринська