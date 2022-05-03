З ранку противник намагається штурмувати завод "Азовсталь" із залученням бронетанкової техніки.

Внаслідок нічного авіаудару по заводу "Азовсталь" у Маріуполі загинули дві цивільні жінки.

Про це повідомив командир 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії Денис Шлега в ефірі інформаційного телемарафону.

"На даний час обстановка на "Азовсталі" дуже ускладнилася, всю ніч по заводу била ствольна артилерія, корабельна артилерія і літаки. Маю повідомити сумну новину – під час масованого авіаудару в одному з бункерів загинуло 2 цивільні жінки. З ранку противник намагається штурмувати завод "Азовсталь" із залученням бронетанкової техніки. Наші воїни мужньо відбивають всі атаки", - сказав він.

Шлега повідомив, що шпиталь на заводі внаслідок бомбардування був пошкоджений і його робота значно ускладнена.

"Не вистачає медикаментів, не вистачає матеріалів, операційних приборів, тому медики, які проводять операції, знаходяться в дуже складних умовах. На заводі знаходиться близько 500 поранених, без належного харчування і належної медичної допомоги неможливо їх вилікувати. Є дуже прикрі випадки, що люди гинуть від неналежної медичної допомоги", - сказав командир бригади.

За його словами, наразі на заводі знаходиться приблизно 200 цивільних, з них 20 дітей, і тому необхідно активізувати темпи евакуації.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з маріупольського заводу "Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали у Запоріжжя.

За даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 2 травня заявила, що на "Азовсталі" ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи.

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