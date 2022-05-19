У фільтраційний табір супротивник відправив 12 дітей, зазначив радник міського голови Маріуполя.

Окупанти вивезли до фільтраційного табору ще майже 130 маріупольців для подальшої депортації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора (18 травня - Ред.) з Маріуполя до фільтраційного табору в с. Безімянне Новоазовського району доставлено 127 маріупольців, серед яких 12 дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 травня Петро Андрющенко повідомив, що під час попередніх трьох днів, поки йшов штурм заводу "Азовсталь", процес депортації людей з Маріуполя фактично було призупинено.

Але після штурму ворог відновив вивезення маріупольців з міста.

Зокрема, 17 травня загарбники доставили з Маріуполя у фільтраційний табір понад 500 людей для подальшої депортації.

"Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - наголосив радник мера.

Довідка УНІАН. Війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Російська влада назвала війну в українській державі "спецоперацією", зокрема, для "денаціоналізації" нашого населення.

Спершу супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Ворогу вдалося взяти під контроль низку міст та заблокувати Маріуполь.

Для українців, які не є прихильниками російської влади, окупанти створили фільтраційні табори.

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