З-під завалів будинку деблоковано тіла трьох людей, які вважалися зниклими безвісти.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла до чотирьох, проте згодом стало відомо ще про одну жертву.

Спочатку про збільшення кількості жертв повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"На превеликий жаль, кількість людей, чиє життя обірвалося внаслідок нічної терористичної атаки росіян, збільшилася до чотирьох. В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла", - заявив він.

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Оновлено о 17:56. Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про збільшення кількості загиблих до п’яти.

"Кількість жертв нічної терористичної атаки рашистів по Запоріжжю зросла до п’ятьох загиблих. Деблоковано з-під завалів тіла трьох людей, які вважалися зниклими безвісти", - розповів він.

Малашко додав, що також у медичні заклади доставлено п’ятьох поранених.

Ракетний удар по Запоріжжю 18 жовтня – деталі

Сьогодні вночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок.

Станом на ранок було відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.

За даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ворог обстріляв місто балістичними ракетами С-300, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Руйнувань зазнали два під’їзди будинку – це приблизно 8 квартир.

В ДСНС заявили про загрозу обвалу пошкодженого ракетою будинку. Для того, щоб продовжувати розбір завалів, частину даху підтримують спеціальним краном. Також проходить демонтаж напівзруйнованих будівельних конструкцій, які нависають і загрожують безпеці рятувальників.

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