Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації назвав нове число жертв ракетного удару по ОДА.

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 32 осіб.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Жертв 32 від ракети по ОДА зараз", - заявив він.

Нагадаємо, 29 березня внаслідок ракетного обстрілу та потрапляння у дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталася руйнація її центральної секції з дев'ятого по перший поверхи. Постраждали понад 30 осіб.

Вночі 2 квітня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки в Миколаєві зросла до 31 особи.

Варто зазначити, що Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Миколаїв, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Маріуполь, Дніпро, Львів, Житомир та Одесу.

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