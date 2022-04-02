Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 32 осіб.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Жертв 32 від ракети по ОДА зараз", - заявив він.
Нагадаємо, 29 березня внаслідок ракетного обстрілу та потрапляння у дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталася руйнація її центральної секції з дев'ятого по перший поверхи. Постраждали понад 30 осіб.
Вночі 2 квітня стало відомо, що кількість жертв ворожої атаки в Миколаєві зросла до 31 особи.
Варто зазначити, що Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.
Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Миколаїв, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Маріуполь, Дніпро, Львів, Житомир та Одесу.