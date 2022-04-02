З-під завалів деблоковані тіла загиблих 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні.

У Миколаєві кількість жертв від ворожого ракетного удару по будівлі обласної держадміністрації зросла до 31 особи.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

"Станом на 20:00 1 квітня тривають роботи по розбору завалів та деблокування тіл загиблих на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації… З-під завалів деблоковані тіла загиблих 30 людей, ще 1 людина померла в лікарні", - зазначено у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що членам родин загиблих, які прийшли до будівлі та чекали на завершення робіт, психолог ДСНС надавав психологічну допомогу.

Роботи з розбору завалів тривають.

Як повідомляв УНІАН, близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без послідуючого горіння.

Відразу повідомлялось про 8 загиблих та 30 поранених в результаті ворожого ракетного удару по будівлі обласної адміністрації у Миколаєві.

Сьогодні вдень повідомлялось, що кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Миколаївської облдержадміністрації зросла до 28 людей.