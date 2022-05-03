Із 24 лютого російська армія вбила 220 українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що будинком в Одесі, в якому через ворожу ракету загинув підліток, виявився гуртожиток.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні, 2 травня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі та зруйнували гуртожиток.

"Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї – осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все", - наголосив він.

За словами Зеленського, у Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад сто років.

Він додав, що її побудували ще бельгійці для цього міста, вона витримала дві світові війни, однак виявилася "страшною загрозою" для сучасної Росії.

Глава держави зауважив, що 220 українських дітей вбиті російською армією із 24 лютого.

"І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави", - уточнив він.

Крім того, 1 тис. 570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів.

"Саме тому увесь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста, як це робить Росія", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері в Одесі в результаті ракетного удару були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено одну з релігійних споруд.

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