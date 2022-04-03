Супротивник кілька разів влучав у будинок, в якому живуть звичайні мирні жителі, зазначили у Луганській ОВА.

На Луганщині у суботу, 2 квітня, через дії окупантів найбільше руйнувань зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сєвєродонецьку росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків в центрі міста. Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі, - там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - наголосив Гайдай.

За його словами, за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному - п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську - двох.

Гайдай також повідомив, що тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Сєвєродонецьк.

2 квітня стало відомо, що під Сєвєродонецьком вороги перебили газогін, і місто та прилеглі населені пункти залишилися без газу.

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