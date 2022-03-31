Роботи мають відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом, як це роблять в Ізраїлі.

Проекти нових будинків після війни будуть виконуватися за новими вимогами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища, тому вже працюємо у цьому напрямку. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та міському голові Ігору Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо",- зазначив міністр.

За його словами, він має точні дані щодо конкретних втрат, а Росія обов’язково платитиме для відбудови країни.

У Харкові зараз зруйновано майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садочки, 16 лікарень. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проектування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проекти "Велике будівництво" та "Енергетична незалежність" - щодо продуманих рішень для розбудови сучасної захищеної України", - наголосив Кубраков.

Про відновлення соціальної та транспортної інфраструктури міністр переговорив з головою Харківської ВЦА Олегом Синєгубом.

За словами міністра, вже налагоджено системну логістику для постачання у Харків гуманітарної допомоги, а наступним кроком є перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

"Зрозуміло, що після перебудови логістики може підвищитися собівартість. Але бізнес навіть за таких умов має працювати, створювати та зберігати робочі місця. В умовах війни це надважливо. Хочу запевнити, що на рівні держави розробляються усі можливі варіанти компенсації, зниження податкового та бюрократичного навантаження для підприємців", - підкреслив Кубраков.

Міністр додав, що з наступного тижня запускаються у роботу великі металургійні заводи, і з кожним днем таких підприємств ставатиме більше.

Кубраков також зауважив, що Харків, як і раніше, чистіший та більш прибраний, ніж більшість мирних міст України.

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