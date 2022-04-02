Газогін пошкоджено російським снарядом, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Під Сєвєродонецьком окупанти перебили газогін, місто та прилеглі населені пункти залишилися без газу.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російським снарядом пошкоджено газогін діаметром 500 мм. Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки", - розповів він.

За словами Гайдая, наразі загрози населенню та навколишньому середовищу немає, однак без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та шість - частково.

Гайдай також сказав, що на Луганщині внаслідок ворожих обстрілів загорівся ліс, є загроза перекидання вогню на приватний сектор.

"В сіточному лісництві міста Кремінна унаслідок ворожих обстрілів сталося займання лісу. Є загроза переходу вогню на приватний сектор", - зазначив він.

Чиновник додав, що мінімальна відстань домівок від лісу становить сім метрів. Наразі рятувальники намагаються локалізувати пожежу.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Сєвєродонецьк. 29 березня Сергій Гайдай написав, що в результаті обстрілу місто було повністю знеструмлене.

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